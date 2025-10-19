Ultime News

19 Ott 2025 Mezza di Cremona da record
promossa dai neo campioni italiani
19 Ott 2025 Nicola: "Con l'Udinese serviranno
coraggio e organizzazione"
19 Ott 2025 Nuovo Campus Città di Cremona:
grande afflusso per l'open day
19 Ott 2025 Tragico incidente in A21:
due vittime carbonizzate
19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
Agrigento, trovato il corpo di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche. Era stata trascinata dall’alluvione

(Adnkronos) – È di Marianna Bello il corpo ritrovato senza vita questa mattina, domenica 19 ottobre, a Favara, in provincia di Agrigento. La 38enne era dispersa dallo scorso 1° ottobre, quando una ondata di maltempo aveva colpito la zona e l’acqua aveva travolto la donna, madre di tre figli: il corpo è stato ritrovato nel letto del fiume Naro, in contrada Cannatello.  

