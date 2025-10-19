Ultime News

19 Ott 2025 Nicola: "Con l'Udinese serviranno
coraggio e organizzazione"
19 Ott 2025 Nuovo Campus Città di Cremona:
grande afflusso per l'open day
19 Ott 2025 Tragico incidente in A21:
due vittime carbonizzate
19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
19 Ott 2025 Mezza Maratona: trionfo e record
per il burundese Ntakirutimana
Nazionali

Attentato a Ranucci, sui social video fake Donzelli. Il deputato: “Odio su di me”

(Adnkronos) – “Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l’intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci. A individuare i responsabili penseranno gli inquirenti, in seguito alla denuncia che sto depositando. Non hanno niente da fare meglio che spargere odio e menzogne”. Lo scrive sui social il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, pubblicando il falso video realizzato con l’intelligenza artificiale e diffuso in queste ore, riguardante l’attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...