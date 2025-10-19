Ultime News

19 Ott 2025 Tributo a Lucio Battisti
Spettacolo al Filo il 27 ottobre
18 Ott 2025 Parata di stelle all'Impero
per la Maratonina 2025
18 Ott 2025 Fermato in centro con la cocaina
La Locale arresta 22enne albanese
18 Ott 2025 Vaccini, non funziona il portale
I medici di base: "Inaccettabile"
18 Ott 2025 “Un mare di solidarietà”: incontro
su pace e diritti nel Mediterraneo
Nazionali

Ballando, Barbara D’Urso: “Io due anni fa fatta fuori ingiustamente”

(Adnkronos) – Scintille a Ballando con le stelle tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. Oggi, sabato 18 ottobre, dopo la performance della conduttrice televisiva, la giornalista l’ha incalzata con un commento che ha provocato una reazione emotiva: “C’erano aspettative enormi su di te. Di una Barbara D’Urso donna di televisione che fa show”, “io posso fare intrattenimento se è il mio show, questo non è il mio show e io faccio la concorrente”, è stata la replica piccata di D’Urso, che si è presa gli applausi del pubblico. 

Ma Lucarelli non si è arresa. “Tu ti stai nascondendo dietro meravigliose coreografie. C’è un problema a livello di show. Tu lo sai benissimo. Tu sei stata la tv per decenni e sei stata anche la più brava nel tuo segmento. Ballate molto bene, però il vero problema è cosa si dirà dopo, che balli bene e fine”, ha detto la giornalista suggerendo poi alla conduttrice di parlare di più della sua vita privata.  

La miccia però è stata un’altra. “Barbara eri ferma da un anno e mezzo”, ha detto Lucarelli, provocando la reazione immediata di D’Urso: “In realtà erano due anni, e poi io ero ferma ingiustamente. So che in questo ambiente si può stare fermi a lungo ma dipende dalle motivazioni”. “Non sei la piccola fiammiferaia”, replica Lucarelli. “Selvaggia tu non puoi sapere cosa è successo due anni fa, professionalmente ed emotivamente. Non so se si dirà mai”, ha concluso D’Urso. 

 

