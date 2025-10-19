Ultime News

19 Ott 2025 Mezza di Cremona da record
promossa dai neo campioni italiani
19 Ott 2025 Nicola: "Con l'Udinese serviranno
coraggio e organizzazione"
19 Ott 2025 Nuovo Campus Città di Cremona:
grande afflusso per l'open day
19 Ott 2025 Tragico incidente in A21:
due vittime carbonizzate
19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
Video Pillole

Canonizzazioni, Fontana in piazza San Pietro “Santi costruttori pace”

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha partecipato stamane, in piazza San Pietro alla cerimonia per le canonizzazioni. “Sono felice che il nostro Paese esprima tre nuovi santi, Vincenza Maria Poloni, Maria Troncatti e Bartolo Longo – si legge in una sua dichiarazione -, testimoni di carità e di fede. Da veronese sono particolarmente legato a Santa Vincenza Maria Poloni, carismatica fondatrice dell’Istituto delle Sorelle della Misericordia, che ha dedicato la sua vita alla cura dei malati e all’aiuto dei più fragili. La sua canonizzazione rappresenta anche un omaggio e un riconoscimento al mondo del volontariato e a chi, ogni giorno, investe nel bene comune e nella solidarietà. La storia di San Bartolo Longo, legata al santuario di Pompei, dove sono stato più volte, l’ultima ad agosto, testimonia come le opere di santità siano promotrici di una autentica rinascita di territori e luoghi. In tempi funestati da guerre e divisioni, i santi sono veri costruttori di pace e continuano a ispirare con la forza del loro esempio”.
mgg/mca3 (fonte video: Camera dei Deputati)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...