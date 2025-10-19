Ultime News

19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
19 Ott 2025 Mezza Maratona: trionfo e record
per il burundese Ntakirutimana
19 Ott 2025 Mezza Maratona donne: vince
Rahel Daniel Ghebreyohannes
19 Ott 2025 Musica e intelligence: incontro
il 22 ottobre in biblioteca
19 Ott 2025 Allo Zini una targa per commemorare
Carla Bonazzoli, storica custode
Video Pillole

Italpress Awards, Frulli “Valore aggiunto per tutti”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Come Fiera del Levante stiamo facendo un percorso importante di internazionalizzazione. Essere premiati qui è motivo di orgoglio ma soprattutto spinta a fare meglio e poi noi siamo certi che questa unione, questa collaborazione, ma soprattutto questa amicizia con Italpress aiuterà noi a diventare più internazionali, ed essere sempre più capillari. In occasioni come questa in cui si festeggia il 50mo del NIAF è ancor di più un win-win per tutti”. Lo ha detto il presidente della Nuova Fiera del Levante, Marco Frulli, nell’ambito degli Italpress Awards tenutisi a Washington.
(ITALPRESS).
abr/mrv/xp6/gtr

