Italpress Awards, Monti “Con Niaf riconoscimento importante a Italia”





WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “È sempre bello venire qui. Sono molti anni che vengo qui alla alla Niaf, a questo evento. Ne approfitto per salutare i tanti amici che fanno parte di questa associazione, che si impegnano per cercare di creare sinergie tra i nostri paesi, lo fanno in maniera sentita e quando si viene qui si respira veramente l’italianità, il loro comunque voler essere, voler sottolineare di essere di essere italoamericani e quindi una parte del nostro paese che viene riconosciuta in modo importante”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Enav, Pasqualino Monti, premiato a Washington agli Italpress Awards, tenutisi durante la cerimonia per il cinquantesimo anniversario della Niaf.

