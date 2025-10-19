Ultime News

19 Ott 2025 Mezza di Cremona da record
promossa dai neo campioni italiani
19 Ott 2025 Nicola: "Con l'Udinese serviranno
coraggio e organizzazione"
19 Ott 2025 Nuovo Campus Città di Cremona:
grande afflusso per l'open day
19 Ott 2025 Tragico incidente in A21:
due vittime carbonizzate
19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
Video Pillole

Italpress Awards, Monti “Evento ormai riconosciuto, è un successo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sono orgoglioso di aver ricevuto questo importante riconoscimento da Italpress, una giornata importante. Gli Italpress Awards ormai sono un evento riconosciuto come un evento molto importante qui al Gran Gala Niaf. Quest’anno, in particolar modo per il 50mo anno, sono davvero contento di aver ricevuto questo importante riconoscimento e devo ringraziare Gaspare Borsellino, lo conosco da diversi anni ormai, vista la mia precedente esperienza in Sicilia, a Palermo. Ringrazio la persona prima che fargli i complimenti per il grande successo di questa iniziativa e per il grande successo che Italpress sta trovando nel mondo”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Enav, Pasqualino Monti, premiato a Washington agli Italpress Awards, durante la cerimonia per il cinquantesimo anniversario della Niaf.
