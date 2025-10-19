Italpress Awards, Pappalardo “Un riconoscimento che va 5 mila persone”





WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ un onore essere qui oggi, ma non mi sento di meritare questo premio perché non ho fatto altro che fare il mio dovere. Questo premio credo che lo meritino le più di 5.000 persone che ogni giorno lavorano per ITA, portano in alto questa questo colore di ITA nel mondo come ambasciatori dell’Italia e di conseguenza portano alta la bandiera del nostro paese. È a loro che va questo riconoscimento”. Lo ha detto il presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo, premiato a Washington agli Italpress Awards.

abr/mrv/xp6/gtr

© Riproduzione riservata