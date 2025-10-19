Ultime News

19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
19 Ott 2025 Mezza Maratona: trionfo e record
per il burundese Ntakirutimana
19 Ott 2025 Mezza Maratona donne: vince
Rahel Daniel Ghebreyohannes
19 Ott 2025 Musica e intelligence: incontro
il 22 ottobre in biblioteca
19 Ott 2025 Allo Zini una targa per commemorare
Carla Bonazzoli, storica custode
Italpress Awards, Pappalardo “Un riconoscimento che va 5 mila persone”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ un onore essere qui oggi, ma non mi sento di meritare questo premio perché non ho fatto altro che fare il mio dovere. Questo premio credo che lo meritino le più di 5.000 persone che ogni giorno lavorano per ITA, portano in alto questa questo colore di ITA nel mondo come ambasciatori dell’Italia e di conseguenza portano alta la bandiera del nostro paese. È a loro che va questo riconoscimento”. Lo ha detto il presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo, premiato a Washington agli Italpress Awards.
