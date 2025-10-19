Ultime News

19 Ott 2025 Flotilla, racconto shock di Paolo
Romano: "Sequestrati e picchiati"
19 Ott 2025 Juvi, vittoria di sostanza,
la difesa spegne la Fortitudo
19 Ott 2025 Operatalk, Roberto Burioni
parla de "L'Elisir d'Amore"
19 Ott 2025 Mezza di Cremona da record
promossa dai neo campioni italiani
19 Ott 2025 Nicola: "Con l'Udinese serviranno
coraggio e organizzazione"
Sport

Juvi, vittoria di sostanza,
la difesa spegne la Fortitudo

Travis McConico nella sfida con la Fortitudo Bologna

Leggi anche:

La Ferraroni Juvi Cremona batte la Fortitudo 68-58 al PalaRadi e lo fa con identità chiara: difesa compatta, ritmo controllato, pochi fronzoli. L’impatto degli esterni apre la strada, il lavoro dei lunghi dà profondità. Nel momento di massima pressione ospite la squadra non si scompone: Bortolin rompe il digiuno, il capitano tiene la rotta e nel finale ci pensano McConico e Allinei a chiuderla. Esordio utile per Zugno e Bortolin. Allinei top scorer a 15. Due punti pesanti che fanno classifica e fiducia.

La Ferraroni Juvi Cremona parte con Garrett, McConico, Allinei, Bartoli e Del Cadia. In panchina ci sono anche i nuovi, Ruben Zugno e Matias Bortolin, subito pronti a dare minuti. L’impatto è juvino: intensità difensiva, ritmo, scelte pulite. McConico apre dall’arco. Allinei segna quattro punti in fila e si prende applausi da un PalaRadi più numeroso del solito. Nel finale di periodo arriva l’esordio di Zugno, poi tocca anche a Bortolin assaggiare il parquet. La Fortitudo forza, sbaglia appoggi e viene punita da Allinei, già in doppia cifra dopo nove minuti. Parziale al 10’: 24-19 Juvi.

Cremona riparte con tre lunghi in campo e proprio uno di loro, Simone Barbante apre un nuovo break. Il capitano risponde al compagni di squadra mettendo a segno due bombe consecutive: nove punti che pesano e costringono Bologna a esaurire i time-out del primo tempo sul 33 a 19. Bortolin si sblocca con quattro punti di fila e fissa il massimo vantaggio sul 37-21. Il ritorno di Garrett alza ancora la qualità del gioco. La Juvi corre, condivide il pallone e raccoglie applausi. Il tabellone recita +19 sul 42-23: in otto minuti gli ospiti segnano solo quattro punti contro i 18 dei padroni di casa. Intervallo lungo sul 44-26 per Cremona. Il migliore a referto è Gregorio Allinei con 10 punti, seguito da Panni con 8.

La Juvi riparte con la stessa solidità dietro: linee chiuse, contatto costante, zero concessioni facili. Nei primi tre minuti entra un solo canestro, la tripla di Allinei. Bologna prova a reagire con fisicità, ma il ritmo resta basso e controllato dai padroni di casa. Si segna poco e tanto basta per tenere la F a distanza. Al 30’ il tabellone dice 54-38.

In avvio Bologna tenta il rientro approfittando di un paio di passaggi a vuoto dei gigliati e arriva fino al -13 (56-43). Sull’onda dell’entusiasmo rosicchia ancora, Bechi predica calma, il capitano richiama all’attenzione. La Juvi si concede fino al -8. Un fallo di Sarto su Bartoli interrompe la corsa degli ospiti ma non l’inerzia, che sembra girata. Anche Garrett dalla lunetta non è glaciale come al solito: 1/2 per il 60-54 con poco più di tre minuti da giocare.

Bortolin rompe il digiuno e si carica la Juvi sulle spalle nei minuti più delicati. Il suo lavoro nel traffico e la gestione del capitano tengono il gruppo compatto in un finale che poteva girare. Con la gara ormai in controllo, McConico e Allinei mettono il sigillo definitivo: 68-58.

Difesa solida fino alla sirena e due punti pesanti al PalaRadi. Per la Juvi il migliore a referto è Gregorio Allinei autore di 15 punti, 10 sono i punti di Panni, mentre 8 ciascuno li segnano Barbante, Bartoli e Bortolin, quest’ultimo con anche 8 rimbalzi.

Una bella giornata di festa: battere una blasonata come la F è una grande soddisfazione. Sapevamo che per vincere dovevamo soffrire insieme. Ci sono stati momenti in cui abbiamo avuto ritmo e una bella circolazione di palla, ma sapevamo che la partita sarebbe cambiata. Siamo stati bravi perché abbiamo trovato la strada – ha commentato coach Luca Bechi in sala stampa -. Siamo stati bravi a contenere le palle perse e i rimbalzi offensivi. Dobbiamo imparare a vincere in tanti modi diversi. L’esperienza di Bortolin è stata importante, nonostante i pochi allenamenti con la squadra: siamo contenti di lui e della sua prestazione, sarà un valore aggiunto. Anche Del Cadia sta crescendo. L’energia è stata lo specchio”.

L’allenatore dei gigliati sottolinea l’importanza della vittoria: “Prendere due punti contro le grandi ci aiuta per tanti motivi. Con Avellino c’eravamo andati vicini: pensiamo alla prossima. Dobbiamo continuare a lavorare, questa vittoria dà entusiasmo. È giusto che la squadra e la società si godano la vittoria. La dedica è a Marco Abbiati e alla famiglia Ferraroni, a cui va il ringraziamento per i sacrifici”.

Coach Caja fa i complimenti a Cremona ma si dice poco soddisfatto della prestazione della sua squadra “È mancata la ferocia, così non va bene, questo pubblico non lo merita”.
Cristina Coppola

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...