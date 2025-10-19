Ultime News

19 Ott 2025 Mezza di Cremona da record
promossa dai neo campioni italiani
19 Ott 2025 Nicola: "Con l'Udinese serviranno
coraggio e organizzazione"
19 Ott 2025 Nuovo Campus Città di Cremona:
grande afflusso per l'open day
19 Ott 2025 Tragico incidente in A21:
due vittime carbonizzate
19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
Nazionali

Latina, suicidio 14enne: al via contestazioni disciplinari a personale scolastico

(Adnkronos) – In merito al suicidio di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, esaurita in queste ore la parte ispettiva partirà la fase delle contestazioni disciplinari al personale scolastico interessato. È quanto apprende l’Adnkronos, sul caso del ragazzo che si è tolto la vita lo scorso settembre, alla ripresa dell’anno scolastico, presumibilmente dopo diversi episodi di bullismo. 

