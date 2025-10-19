Ultime News

19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
19 Ott 2025 Mezza Maratona: trionfo e record
per il burundese Ntakirutimana
19 Ott 2025 Mezza Maratona donne: vince
Rahel Daniel Ghebreyohannes
19 Ott 2025 Musica e intelligence: incontro
il 22 ottobre in biblioteca
19 Ott 2025 Allo Zini una targa per commemorare
Carla Bonazzoli, storica custode
Nazionali

Meloni alla Niaf: “Cultura woke vuole cancellarci, si sbagliano”

(Adnkronos) – “La nostra forza, la forza dell’Occidente, nasce da un’eccellenza individuale senza pari. La voce singolare e potente della libertà. Ma essa si perfeziona solo quando l’intera orchestra suona insieme in un’armonia impeccabile e potente. Questa eredità è il motivo per cui non dobbiamo mai perdere di vista ciò che ci unisce”. Così la premier Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato in occasione del 50esimo anniversario della Niaf, la National Italian American Foundation. 

“So che ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura woke. Cercano di cancellare la nostra cultura. Si sbagliano”, rimarca la presidente del Consiglio. 

