Ultime News

19 Ott 2025 Flotilla, racconto shock di Paolo
Romano: "Sequestrati e picchiati"
19 Ott 2025 Juvi, vittoria di sostanza,
la difesa spegne la Fortitudo
19 Ott 2025 Operatalk, Roberto Burioni
parla de "L'Elisir d'Amore"
19 Ott 2025 Mezza di Cremona da record
promossa dai neo campioni italiani
19 Ott 2025 Nicola: "Con l'Udinese serviranno
coraggio e organizzazione"
Nazionali

Sassi contro pullman dei tifosi di Pistoia, autista ucciso dopo match di basket a Rieti

(Adnkronos) – Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, dopo il match di basket sul campo della Sebastiani Rieti, e l’autista muore colpito da un mattone. Al momento della partenza dal PalaSojourner dei tifosi toscani, il pullman che li trasportava è stato assaltato dal lancio di pietre e altri oggetti contundenti. Uno di questi, un mattone, ha centrato in pieno l’autista di scorta del mezzo. La situazione clinica dell’uomo è stata fin da subito giudicata come grave e, una volta arrivati i soccorsi, si è tentato per più di un’ora di rianimare l’uomo. Tentativi che alla fine sono risultati vani, con l’uomo che è stato dichiarato deceduto, come riferisce Pistoiasport. 

