19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
19 Ott 2025 Mezza Maratona: trionfo e record
per il burundese Ntakirutimana
19 Ott 2025 Mezza Maratona donne: vince
Rahel Daniel Ghebreyohannes
19 Ott 2025 Musica e intelligence: incontro
il 22 ottobre in biblioteca
19 Ott 2025 Allo Zini una targa per commemorare
Carla Bonazzoli, storica custode
Trump ‘trolla’ i manifestanti, il video con il presidente-re

(Adnkronos) – Donald Trump ‘trolla’ chi ha manifestato negli Stati Uniti nel ‘No Kings Day’. Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città per protestare contro l’agenda dell’amministrazione considerata ‘autoritaria’. Trump, con il ricorso all’intelligenza artificiale, ha reagito pubblicando due video sui suoi profili social.  

 

Nel primo, il presidente si propone come un vero e proprio re: corona in testa, Re Donald saluta i suoi sudditi affacciandosi dal balcone della Casa Bianca. Il secondo video, invece, è a tema ‘Top Gun’. 

 

Il presidente pilota il caccia ‘King Trump’, sorvola i manifestanti e scarica sui cortei una ‘bomba’ disgustosa. Forse fango, forse altro… 

 

