50 anni Niaf, Calvelli “Ponte fra Italia e Stati Uniti”





WASHINGTON (ITALPRESS) – Dopo il Gran Gala a Washington con cui la NIAF ha celebrato i suoi 50 anni, Italpress ha intervistato John F. Calvelli, da meno di un anno Chairman della National Italian American Foundation (NIAF). Calvelli ha guidato, con il presidente e ceo Robert Allegrini, l’organizzazione nel suo 50º anniversario con una visione che unisce tradizione e futuro.

Figlio di immigrati calabresi, Calvelli ha dedicato la sua vita al servizio pubblico, alla cultura e alla comunità italoamericana.

Fondatore dei FIERI (l’organizzazione dei giovani italoamericani), già capo di gabinetto al Congresso USA e da anni vicepresidente esecutivo della Wildlife Conservation Society, Calvelli è una figura di ponte tra impegno civico e identità culturale.

In questa intervista, Calvelli racconta la magia della serata per il Gala del 50º anniversario, la forza dei legami tra Italia e America e la responsabilità di portare la NIAF verso il futuro. “Sono stati tre giorni di gioia, passione, creatività, unione e armonia” commenta Calvelli.

