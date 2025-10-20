Ultime News

20 Ott 2025 Poste Italiane, si cercano
portalettere in provincia di Cremona
20 Ott 2025 Musica come patrimonio materiale
e immateriale: convegno a Cremona
20 Ott 2025 “Settant'anni di arte lombarda
del MiM”: la mostra a Santa Monica
20 Ott 2025 Maratonina, una città in festa
per il lungo serpentone di runner
20 Ott 2025 Manovra di bilancio,
i sindacati cremonesi divisi
Video Pillole

Agilità e stile in città con gli scooter Yamaha

MILANO (ITALPRESS) – Con le attività quotidiane, tra lavoro, studio e impegni di ogni giorno, la città ha un ritmo sempre più frenetico. Lo scooter si conferma l’alleato ideale per affrontare queste sfide: compatto ma potente, versatile ma stabile, capace di combinare comfort, agilità e stile. La gamma Yamaha 2025 offre una proposta completa che combina innovazione, versatilità e prestazioni.

tvi/xa7/sat
(video in collaborazione con Yamaha)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...