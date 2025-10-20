Nei prossimi giorni saranno riattivati i pilomat, dissuasori rimovibili, di piazza Stradivari, lato via Capitano del Popolo e via Lanaioli, che resteranno sollevati a tutela del transito pedonale. In questo modo sarà impedita la sosta indebita nella piazza dove spesso anche i mezzi autorizzati al carico e scarico parcheggiano oltre il tempo consentito. L’ingresso in piazza Stradivari, riservato esclusivamente ai mezzi autorizzati, sarà possibile dal varco all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele II, via Verdi e via Monteverdi.

Per impedire l’utilizzo improprio delle aree pedonali nel centro storico l’Amministrazione si sta attivando per mettere in atto provvedimenti sempre più incisivi. In particolare, gli uffici tecnici sono al lavoro per il rafforzamento della Ztl e delle zone di particolare rilevanza urbanistica, lavoro che, nei prossimi mesi, si concretizzerà con interventi strutturali a garanzia del rispetto delle aree di pregio dove troppo spesso anche i titolari di autorizzazioni al transito, nonché al carico e allo scarico, sostano in modo indebito.

“L’intervento di ripristino dei pilomat di piazza Stradivari – dichiara l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi – si inserisce nel quadro di azioni mirate ad accrescere la sicurezza del centro storico garantendone la fruibilità ai cosiddetti utenti deboli, soprattutto pedoni e persone con disabilità. Sempre con la stessa finalità si sta lavorando per redigere una nuova ordinanza che andrà a regolare le autorizzazioni e gli accessi alla Ztl”.

