Ultime News

Video Pillole

Gulino (NIAF) “America resta il più importante mercato finanziario”

WASHINGTON (ITALPRESS) – Joseph Gulino, Managing Partner dello studio legale DRRT, fa parte anche del Consiglio di Amministrazione della National Italian American Foundation. Gulino per la NIAF ricopre anche il ruolo di Vice Presidente agli Affari Internazionali che lo ha posto al centro del dialogo transatlantico.
Italpress lo ha intervistato dopo il Gran Gala NIAF che, a Washington, ha celebrato i 50 anni dell’organizzazione italoamericana più influente degli USA.
xo9/mgg/gsl (video e intervista di Stefano Vaccara)

