20 Ott 2025 Assise Economia, gli indicatori
del territorio tra luci e ombre
20 Ott 2025 Inquinanti emergenti: Padania Acque
a Milano per presentazione report
20 Ott 2025 Fip e Coni uniti contro la violenza
Silenzio e lutto per Marianella
20 Ott 2025 25enne rapinato alla fermata del
bus: marocchina rinviata a giudizio
20 Ott 2025 Palestra di San Felice:
terminati i lavori
Incidente sul lavoro a Catania, un morto e un ferito in una vetreria

(Adnkronos) – Un uomo di 58 anni, originario dell’Africa, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di San Giovanni La Punta nel Catanese. Ferito un collega di 34 anni. Da una prima ricostruzione sembra che i due stessero trasportando una pesante lastra di vetro che ha ceduto e schiacciato l’uomo. Il 34enne ferito è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Catania ed è in condizioni gravi ma stazionarie.  

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’Ispettorato del lavoro. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta.  

