Ultime News

20 Ott 2025 Codice rosso, cinque denunce
e un arresto nel week end
20 Ott 2025 Cremo, c'è l'Udinese
per ripartire con forza
20 Ott 2025 Beppe Severgnini al Ponchielli:
l’arte di invecchiare con filosofia
20 Ott 2025 Ecosistema Urbano di Legambiente:
Cremona 12esima in Italia
20 Ott 2025 Centro Alzheimer Caffè,
open day il 25 ottobre
Nazionali

Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un’opera Gothic Pop

(Adnkronos) – Lady Gaga a Milano per il primo dei due show sold out al Forum di Assago del suo ‘Mayhem Ball Tour’, un’opera Gothic Pop di oltre due ore e 30 brani in scaletta. La popstar, accolta da un boato, è entrata in scena issata su un’enorme crinolina rossa con al suo interno una gabbia di ferro nella quale danzavano i ballerini, per poi attaccare ‘Abracadabra’, dal nuovo album ‘Mayhem’ e altre hit del suo repertorio tra cui ‘Poker Face’, ‘Judas’ , ‘Bad Romance’ e ‘Paparazzi’. 

