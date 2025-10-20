Ultime News

20 Ott 2025 Poste Italiane, si cercano
portalettere in provincia di Cremona
20 Ott 2025 Musica come patrimonio materiale
e immateriale: convegno a Cremona
20 Ott 2025 “Settant'anni di arte lombarda
del MiM”: la mostra a Santa Monica
20 Ott 2025 Maratonina, una città in festa
per il lungo serpentone di runner
20 Ott 2025 Manovra di bilancio,
i sindacati cremonesi divisi
Nazionali

Mara Venier compie 75 anni, il mondo dello spettacolo fa gli auguri alla ‘zia d’Italia’

(Adnkronos) – Nata il 20 ottobre 1950, Mara Venier compie oggi 75 anni. Per l’occasione su Instagram ha pubblicato una sua foto e si è dedicata un pensiero: “Auguri ragazza”. Sotto il post (un primo piano con capelli al vento, occhiali da sole e sciarpa viola) una valanga di auguri alla ‘zia d’Italia’, da parte dei fan ma anche dei colleghi del mondo dello spettacolo. Da Carlo Conti a Sabrina Ferilli, da Paola Iezzi a Filippa Lagerback in tantissimi le mandano abbracci, auguri e pensieri pieni di affetto. 

Ieri sera Mara Venier aveva partecipato anche al tavolo di ‘Che tempo che fa’, ricevendo a mezzanotte gli auguri a sorpresa di Renzo Arbore. Su Instagram aveva poi mostrato ai follower il piccolo rinfresco dietro le quinte per festeggiare negli studi del programma sul Nove. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...