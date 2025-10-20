Ultime News

20 Ott 2025 Assise Economia, gli indicatori
del territorio tra luci e ombre
20 Ott 2025 Inquinanti emergenti: Padania Acque
a Milano per presentazione report
20 Ott 2025 Fip e Coni uniti contro la violenza
Silenzio e lutto per Marianella
20 Ott 2025 25enne rapinato alla fermata del
bus: marocchina rinviata a giudizio
20 Ott 2025 Palestra di San Felice:
terminati i lavori
Nazionali

Novara, tre giovani investiti dal treno: un morto e due feriti

(Adnkronos) – Un morto e due feriti, uno in codice rosso e uno in codice giallo. E’ il bilancio di un grave incidente che si è verificato oggi 20 ottobre alla stazione ferroviaria di Trecate, nel novarese. A quanto si apprende dalle prime informazioni si tratterebbe di tre giovani intorno ai 20 anni di origine straniera che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero attraversato i binari e sarebbero stati investiti da un treno partito da Torino e diretto a Milano. Sul posto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ferroviaria è interrotta in entrambe le direzioni.  

