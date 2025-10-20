Ultime News

20 Ott 2025 Assise Economia, gli indicatori
del territorio tra luci e ombre
20 Ott 2025 Inquinanti emergenti: Padania Acque
a Milano per presentazione report
20 Ott 2025 Fip e Coni uniti contro la violenza
Silenzio e lutto per Marianella
20 Ott 2025 25enne rapinato alla fermata del
bus: marocchina rinviata a giudizio
20 Ott 2025 Palestra di San Felice:
terminati i lavori
Nazionali

Trump e lo spavento alla Casa Bianca, cameraman urta specchio antico: “Stai attento!”

(Adnkronos) – Donald Trump a bocca aperta per l’allarme nella sala del gabinetto alla Casa Bianca. Durante l’incontro con il premier australiano Anthony Albanese, il presidente degli Stati Uniti ha vissuto secondi ‘di panico’. Colpa di un operatore che, con la telecamera, ha urtato uno specchio che Trump ha appena fatto spostare nella Cabinet Room. 

 

“Attenzione, attenzione… Non può rompere quello specchio, ha 400 anni. Un operatore ha appena urtato lo specchio, l’ho appena fatto spostare qui. La prima cosa che capita… un operatore lo urta: incredibile, ma sono i problemi della vita…”, dice il presidente rivolgendosi a Albanese. 

