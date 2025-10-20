Ultime News

20 Ott 2025 Assise Economia, gli indicatori
del territorio tra luci e ombre
20 Ott 2025 Inquinanti emergenti: Padania Acque
a Milano per presentazione report
20 Ott 2025 Fip e Coni uniti contro la violenza
Silenzio e lutto per Marianella
20 Ott 2025 25enne rapinato alla fermata del
bus: marocchina rinviata a giudizio
20 Ott 2025 Palestra di San Felice:
terminati i lavori
Cronaca

Vaccini antinfluenzali: a Cremona
somministrate 16.519​ dosi

Fino al 19 ottobre 2025 in Lombardia sono già state somministrate 490.041 dosi di vaccino antinfluenzale, con un incremento di 23.787 somministrazioni rispetto allo stesso periodo del 2024 (466.254).​ A Cremona le dosi somministrate sono state 16.519​.

Somministrazioni per provincia:

Milano: 162.577​

Brescia: 69.436​

Bergamo: 52.842​

Monza Brianza: 47.077​

Varese: 41.708​

Como: 30.068​

Pavia: 19.105​

Cremona: 16.519​

Lecco: 15.968​

Mantova: 14.295​

Lodi: 13.529​

Sondrio: 6.917​

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...