Cronaca
Vaccini antinfluenzali: a Cremona
somministrate 16.519 dosi
Fino al 19 ottobre 2025 in Lombardia sono già state somministrate 490.041 dosi di vaccino antinfluenzale, con un incremento di 23.787 somministrazioni rispetto allo stesso periodo del 2024 (466.254). A Cremona le dosi somministrate sono state 16.519.
Somministrazioni per provincia:
Milano: 162.577
Brescia: 69.436
Bergamo: 52.842
Monza Brianza: 47.077
Varese: 41.708
Como: 30.068
Pavia: 19.105
Cremona: 16.519
Lecco: 15.968
Mantova: 14.295
Lodi: 13.529
Sondrio: 6.917
