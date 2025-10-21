Ascolti tv, ‘Blanca 3’ su Rai1 vince la prima serata. A Gerry Scotti l’access prime time

(Adnkronos) – ‘Blanca 3’, trasmesso ieri da Rai1, ha conquistato la prima serata di lunedì con 3.915.000 spettatori e il 23.9% di share. Al secondo posto su Canale5 ‘Grande Fratello’, con 1.873.000 spettatori e il 14.2% di share. Al terzo posto ‘Jack Reacher – La prova decisiva’ su Italia1, con 1.182.000 spettatori e il 6.9% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Lo Stato delle Cose’ su Rai3 (993.000 spettatori, share 6.6%), ‘La Torre di Babele’ su La7 (769.000 spettatori, share 4.1%), ‘GialappaShow’ su Tv8 (700.000 spettatori, share 4.1%), ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (674.000 spettatori, share 5.1%), ‘Lo Spaesato’ su Rai2 (674.000 spettatori, share 3.8%) e ‘Little Big Italy’ sul Nove (450.000 spettatori, share 2.5%).

In access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale5 ha ottenuto 5.420.000 spettatori e il 25% di share, preceduta da ‘Gira La Ruota della Fortuna’ (4.323.000 spettatori, share 20.6%) mentre su Rai1 ‘Affari Tuoi’ ha registrato 5.036.000 spettatori e il 23.2% di share, preceduto da ‘Cinque Minuti’ (4.234.000 spettatori, share 20.3%).

Nel preserale, bene il ritorno de ‘L’Eredità’ su Rai1: il game show condotto da Marco Liorni ha ottenuto 4.604.000 spettatori e il 26.5% di share dopo ‘La Sfida dei 7’ (3.428.000 spettatori, share 25.2%). Mentre su Canale5 ‘Avanti un Altro’ ha registrato 3.185.000 spettatori e il 20% di share, preceduto da ‘Avanti il Primo’ (1.973.000 spettatori, share 16.2%).