Il Comune si avvia a concludere i lavori previsti dal piano asfaltature 2025. Da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre saranno eseguiti interventi di fresatura e di asfaltatura in via Brescia, nel tratto compreso tra via Cardinal G. Massaia e via della Vecchia Dogana. Per consentire l’esecuzione di questi lavori, la circolazione stradale sarà regolata a senso unico alternato e verranno istituiti divieti di sosta su entrambi i lati della via.

Gli interventi di asfaltatura saranno poi eseguiti in via Bergamo, tra via Cascina Spalle e la tangenziale, in via Persico, tra via del Maris e via Agreste, nel tratto di via Castelleone, all’altezza dello stacco di via S. Predengo, nella corsia di svolta continua che da via Seminario porta a via Castelleone (rotatoria ITIS).

Si tratta complessivamente di circa 6000 metri quadrati di nuove asfaltature per un investimento di ulteriori 120.000 euro. Eventuali modifiche di questi lavori determinate dalle condizione meteorologiche saranno debitamente comunicate.

“Mentre proseguono alcuni importanti interventi manutentivi – spiega l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi – quali, ad esempio, il rifacimento della segnaletica orizzontale e la riqualificazione di alcuni marciapiedi in diversi quartieri, mentre si sta lavorando per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare a favore delle persone non vedenti così da poter installare su circa venti impianti semaforici cittadini dispositivi acustici che emettono suoni per segnalare il via libera, partono le ultime asfaltature prima della pausa invernale”.

© Riproduzione riservata