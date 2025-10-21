Nazionali
Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic
(Adnkronos) – Il serbo Novak Djokovic non parteciperà al prossimo Atp Masters 1000 di Parigi, in programma a partire dal prossimo 27 ottobre nella capitale francese.
“Cara Parigi, sfortunatamente non competerò quest’anno. Ho avuto meravigliosi ricordi e grandi successi nel corso degli anni, soprattutto per essere riuscito a conquistare il titolo 7 volte”, ha spiegato su Instagram il 38enne campione che “spera” di partecipare di nuovo l’anno prossimo. Confermata, invece, l’iscrizione al torneo Atp 250 di Atene che si giocherà la settimana successiva.
