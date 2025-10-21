Ultime News

21 Ott 2025 Festa del Torrone, il Torrone d'Oro
allo chef Daniele Persegani
21 Ott 2025 Lavoro nero e mancata sicurezza
Sospese 9 attività in provincia
21 Ott 2025 Denatalità: Italia in calo (-2,6%)
Cremona resta stabile
21 Ott 2025 Colpi all'all'autogrill, condannata
anche ultima componente del gruppo
21 Ott 2025 Poli: "Cantieri necessari per la
per sicurezza. Disagi? Inevitabili"
Nazionali

Atp Vienna, Tsitsipas si ritira: Musetti giocherà con Medjedovic

(Adnkronos) – Cambia l’avversario di Lorenzo Musetti al primo turno del torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.736.875 euro). Il toscano, numero 8 del mondo e quarta testa di serie, sfiderà nel tardo pomeriggio di oggi il serbo Hamd Medjedovic, numero 67 del ranking Atp, che ha preso il posto del greco Stefanos Tsitsipas, numero 25 del mondo, che si è ritirato.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...