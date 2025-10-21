Ultime News

21 Ott 2025 Al via nuovi percorsi
dedicati ai caregiver
21 Ott 2025 Ladri alla scuola Bissolati
Rubata una cinquantina di tablet
21 Ott 2025 Asfaltature e semafori per non
vedenti: si completano gli interventi
21 Ott 2025 Gioco d'azzardo e incidenti
domestici: due incontri di Ats
21 Ott 2025 Il Consorzio Agrario di
Cremona alla Fiera di Montichiari
Video Pillole

Bombardieri “Occuparci senza tregua di eliminare i morti sul lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – “Continuiamo a dire che dobbiamo raggiungere zero morti sul lavoro, finchè ci sarà una sola vittima che perde la vita per andare al lavoro non possiamo accontentarci dell’inversione di tendenza ma dobbiamo continuare a lavorare senza un attimo di tregua per eliminare la tragedia delle morti sul lavoro”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine della prima giornata degli Stati Generali della Salute e della Sicurezza, alla Camera.

