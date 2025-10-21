Diffamazione contro Parenzo su social, ‘Chef Rubio’ a processo

(Adnkronos) –

Gabriele Rubini, noto come ‘Chef Rubio’, a processo a Roma con l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti del giornalista David Parenzo per un tweet pubblicato dopo il massacro del 7 ottobre 2023. A Rubini in particolare viene contestato il reato di diffamazione con le aggravanti dell’attribuzione di un fatto determinato, dell’offesa recata col mezzo di un social network di ampia diffusione e della finalità di discriminazione o odio razziale e religioso. Al centro del procedimento, dove Parenzo è parte civile, un post pubblicato da chef Rubio su X il 12 ottobre 2023, pochi giorni dopo la strage del 7 ottobre compiuta da Hamas con il quale, secondo il capo di imputazione, “offendeva la reputazione di David Parenzo scrivendo, nel rivolgersi al medesimo in risposta ad un suo post sul conflitto israelo-palestinese: ‘Il miracolato #Parenzo suprematista odiatore antimusulmano, antiarabo e antisemita (i palestinesi sono semiti, lui e i sionisti no), continua a diffondere menzogne per disumanizzare i palestinesi e giustificare il genocidio. Noi confermiamo che sostieni il terrorismo ebraico…’”.

“Il post mi fu segnalato – ha detto Parenzo sentito oggi in aula in Tribunale a Roma – Rubini già aveva fatto il mio nome anche in altri post, ma dopo il 7 ottobre c’è stata una escalation e a un certo punto ho smesso di ‘seguirlo’ sui social”. Nel tweet Rubini allegava un articolo che era stato pubblicato online da Parenzo in cui si faceva riferimento a bambini decapitati durante il massacro di Hamas. “Nel post, oltre alla definizione di suprematista e anti-arabo, vengo ‘accusato’, per il solo fatto di essere ebreo, di aver sostenuto il terrorismo ebraico e di scrivere fake news”. Il processo è stato aggiornato al 24 febbraio, quando è previsto l’esame dell’imputato e la discussione.