Ultime News

21 Ott 2025 Sanità in Lombardia: è scontro
Lega-Pd in consiglio regionale
21 Ott 2025 Giorno di lauree al Politecnico
Ecco i 16 nuovi ingegneri
21 Ott 2025 Abbracci e baci a 2 minori: bidella
a processo per violenza sessuale
21 Ott 2025 C2Corporate srl lancia
il nuovo format In(Formazione)
21 Ott 2025 Festa del Torrone, il Torrone d'Oro
allo chef Daniele Persegani
Nazionali

Gaza, Israele diffonde nuovo video di violenze di Hamas contro i civili palestinesi

(Adnkronos) – Il ministero degli Esteri israeliano ha diffuso sui canali social video che, secondo le autorità di Tel Aviv, mostrerebbero miliziani di Hamas mentre torturano e puniscono brutalmente civili palestinesi a Gaza per ristabilire il controllo sul territorio.  

Nei video, rilanciati dal Daily Mail, si vedono uomini mascherati colpire con barre di ferro e bastoni persone legate e distese a terra, rompendo loro le gambe o sparando alle ginocchia. In una delle sequenze, una vittima con un sacco nero sulla testa viene percossa più volte e calpestata sul volto, mentre in un altro filmato un uomo seminudo viene trascinato per i polsi e picchiato da più aggressori davanti a una folla. Israele ha definito le immagini la prova che “Hamas sta brutalizzando i palestinesi” e ha ribadito la necessità di una “demilitarizzazione completa” della Striscia. 

Le clip emergono a pochi giorni dalla diffusione di un altro video, confermato da una fonte di Hamas, che mostrava l’esecuzione di sette uomini accusati di collaborazionismo. I miliziani, con il volto coperto, sparano alle vittime inginocchiate mentre la folla acclama gridando “Allah Akbar”. 

