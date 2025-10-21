In fuga sui binari della metro con grammi di eroina, arrestato a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Ha cercato di eludere un controllo nella metropolitana di Roma fingendo di avere fretta. Poi, vistosi braccato, è fuggito lungo i tunnel di servizio, fino a cadere sui binari. Quando gli agenti lo hanno raggiunto, ha tentato con un goffo gesto di disfarsi di due sacchetti contenenti 20 ovuli di eroina. È finita così la corsa del ventisettenne di origini tunisine, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato ed è ora gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È accaduto alla fermata “Piramide” della linea B, dove gli agenti del nucleo Polmetro avevano notato un giovane in atteggiamento nervoso nei pressi dei tornelli.

Fonte video: Polizia di Stato