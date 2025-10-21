Manicone “La conservazione della natura legata alla salute dell’uomo”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo progetto si inserisce all’interno del progetto più grande che è Un albero per il futuro, che prevede la messa a dimora nei prossimi tre anni di cinquanta mila piantine all’interno di scuole, istituti e ospedali”. Lo ha detto il Generale Raffaele Pio Manicone, Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Biodiversità – Arma dei Carabinieri, in occasione della presentazione, nell’Aula Magna dell’Ospedale Isola Tiberina, della terza edizione del progetto Un albero per la salute, realizzato insieme a FADOI. “La conservazione della natura è importante per la conservazione della salute dell’uomo. È importante che questo messaggio venga trasmesso alle giovani generazioni. Questo si collega all’attività dell’Arma, perché attraverso l’educazione alla legalità ambientale svolgiamo un’attività di prevenzione dei reati contro la natura e l’ambiente”, ha aggiunto.

xl5/fsc/mca2