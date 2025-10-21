Ultime News

21 Ott 2025 Niente maltrattamenti e violenze
Assolto ex marito sotto accusa
21 Ott 2025 195 offerte di lavoro in settimana
A Crema Carrer Connections
21 Ott 2025 Settore primario, cresce fatturato
Il lattiero-caseario fa da traino
21 Ott 2025 Al via nuovi percorsi
dedicati ai caregiver
21 Ott 2025 Ladri alla scuola Bissolati
Rubata una cinquantina di tablet
Video Pillole

Manovra, Fontana “Soffriremo un po’, la Lombardia saprà affrontarla”

MILANO (ITALPRESS) – La manovra “dimostra la volontà di questo governo di risanare i conti, di andare avanti su questa strada che ci ha dato successo e credibilità a livello internazionale che da anni non avevamo. È chiaro che è una manovra che un po’ ci farà soffrire, ma tenuto conto della solidità dei conti del bilancio di Regione Lombardia cercheremo di affrontarlo e superarlo nel modo migliore”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della firma del contratto sulla realizzazione del “Bosco della Musica” a Rogoredo.

