21 Ott 2025 Niente maltrattamenti e violenze
Assolto ex marito sotto accusa
21 Ott 2025 195 offerte di lavoro in settimana
A Crema Carrer Connections
21 Ott 2025 Settore primario, cresce fatturato
Il lattiero-caseario fa da traino
21 Ott 2025 Al via nuovi percorsi
dedicati ai caregiver
21 Ott 2025 Ladri alla scuola Bissolati
Rubata una cinquantina di tablet
Manovra, Tajani “Modificare testo affitti brevi o non lo voteremo mai”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo assolutamente contrari e faremo di tutto perché il testo possa essere modificato, o si modifica prima di inviarlo alla ragioneria o lo si fa in Parlamento. Non potremo mai votare una proposta come questa. E’ una questione fondamentale e di principio”. Così segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli “Stati Generali della Casa”, parlando dell’aumento della tassa sugli affitti brevi con cedolare al 26%.

