Il capogruppo del Pd in consiglio comunale Roberto Poli interviene sulle polemiche imperversate sulla viabilità nella zona sud della città dopo la riapertura del transito in largo Moreni.

“La situazione della rotonda di Largo Moreni, al di là delle strumentalizzazioni politiche da una parte e dall’altra del fiume, sta gradualmente migliorando e la situazione viabilistica è destinata a rientrare in un range di “normalità” per due ragioni. La prima è che è in conclusione l’intero lavoro compreso il perfezionamento della segnaletica. La seconda ragione è legata alla prossima fine dei lavori del cantiere di via Bergamo i cui riflessi si fanno sentire sull’intera viabilità cittadina, compresa appunto l’area Po.

“Va ricordato che in questo primo periodo di mandato sono stati realizzati ben 5 cantieri che hanno riguardato la viabilità per interventi di messa in sicurezza viaria e/o idraulica e questo inevitabilmente ha creato disagi per gli automobilisti e per i cittadini.

“Tuttavia – aggiunge – i lavori sono avanzati con relativa puntualità, a parte via Bergamo che pero’ è ora in fase di graduale smantellamento del cantiere”.

Quindi un appello alla pazienza: “Chiediamo pertanto di tollerare disagi e difficoltà temporanei nell’ottica di un miglioramento complessivo della sicurezza della città: in particolare l’intervento su Largo Moreni punta ad una tutela di tutti i cittadini, dai pedoni ai ciclisti, dai motociclisti agli automobilisti, nell’ottica di un rallentamento della velocità nei punti critici di attraversamenti, in una zona appunto trafficata.

“Tali interventi sono peraltro solo un tassello di un disegno complessivo di idea della città che deve puntare da un lato sul miglioramento delle infrastrutture e dei collegamenti con l’esterno della città, come affrontato in questi giorni insieme alle forze economiche e produttive nell’ambito dell’Assise dell’Economia, e dall’altro su una viabilità sicura e ordinata in città e tutelante rispetto alla sicurezza di tutti”.

© Riproduzione riservata