Non si ferma il dibattito dei cremonesi (sui social ma anche nella vita reale) in merito alla viabilità cittadina e ai cantieri ancora in essere. Quello all’incrocio tra via Bergamo – via Castelleone – via San Francesco d’Assisi, che sta avendo ripercussioni anche su via Sesto, è il punto al momento più critico in quanto la chiusura di quest’ultima strada in direzione via Milano per chi proviene da via S. Ambrogio, costringe i residenti di un vasto comparto cittadino a lunghe deviazioni per raggiungere le zone centrali della città.

Nelle interviste raccolte da Silvia Galli abbiamo sondato l’umore dei residenti.

