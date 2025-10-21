Ultime News

21 Ott 2025 Festa del Torrone, il Torrone d'Oro
allo chef Daniele Persegani
21 Ott 2025 Lavoro nero e mancata sicurezza
Sospese 9 attività in provincia
21 Ott 2025 Denatalità: Italia in calo (-2,6%)
Cremona resta stabile
21 Ott 2025 Colpi all'all'autogrill, condannata
anche ultima componente del gruppo
21 Ott 2025 Poli: "Cantieri necessari per la
per sicurezza. Disagi? Inevitabili"
Un mese di senso unico in via Sesto
Il malcontento dei residenti

Non si ferma il dibattito dei cremonesi (sui social ma anche nella vita reale) in merito alla viabilità cittadina e ai cantieri ancora in essere. Quello all’incrocio tra via Bergamo – via Castelleone – via San Francesco d’Assisi, che sta avendo ripercussioni anche su via Sesto, è il punto al momento più critico in quanto la chiusura di quest’ultima strada in direzione via Milano per chi proviene da via S. Ambrogio, costringe i residenti di un vasto comparto cittadino a lunghe deviazioni per raggiungere le zone centrali della città.

Nelle interviste raccolte da Silvia Galli abbiamo sondato l’umore dei residenti.

Il cantiere tra le vie Bergamo, Castelleone e San Francesco d’Assisi
Il sottopasso di via Bergamo, al momento percorribile solo in uscita dal centro città

