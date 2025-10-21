Ultime News

Trump: “Washington e Lincoln non sono meglio di me”

“Lei è il terzo miglior presidente nella storia degli Stati Uniti”. Il podio non basta e Donald Trump si arrabbia. In un lungo discorso nel Rose Garden della casa Bianca, con ampio spazio all’autocelebrazione, Trump si sofferma sulle parole di un ignoto commentatore. “Lo hanno detto qualche giorno fa in tv… Hanno detto che sono il terzo miglior presidente. Gli hanno chiesto ‘chi sono i primi 2?’. George Washington e Abraham Lincoln. E mi sono arrabbiato molto con questa persona”, dice Trump. 

 

“Sarà molto difficile battere Washington e Lincoln -dice Trump rivolgendosi ad alcuni senatori presenti in platea-. Ma ci proveremo, giusto?”. Quindi, l’esibizione del proprio curriculum: “Loro non hanno messo fine a 8 guerre. E la nona sta arrivando, bene. Abbiamo posto fine a 8 guerre e la nona si avvicina, potete crederci o no”. 

