21 Ott 2025 Fermati dopo inseguimento,
due denunciati per ricettazione
21 Ott 2025 Panariello al Ponchielli il 15
aprile 2026 con “E se domani…”
21 Ott 2025 Stop vecchie carte di identità,
il Comune si attiva in anticipo
21 Ott 2025 Dal Masterplan 3C all'Ats di scopo:
il lavoro degli 8 cantieri strategici
21 Ott 2025 Cremonese, contro l’Udinese
raccolto meno di quanto seminato
Nazionali

Ucraina, “per ora accantonata idea incontro Rubio-Lavrov”

(Adnkronos) –
In ‘stand-by’, almeno per ora, l’iniziativa di un incontro previsto tra il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che ieri hanno avuto un colloquio telefonico dopo quello del 16 ottobre tra Donald Trump e Vladimir Putin. E’ quanto ha detto alla Cnn un funzionario della Casa Bianca. 

Non è chiaro cosa sia accaduto e perché l’incontro non sarebbe più in programma in settimana, riferisce la rete americana a cui una fonte ha evidenziato le aspettative divergenti di Rubio e Lavrov passati più di tre anni dall’inizio del conflitto in Ucraina, con l’invasione russa su vasta scala avviata il 24 febbraio del 2022. 

