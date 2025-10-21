Urbanistica, Sala “Non è una questione solo milanese”

MILANO (ITALPRESS) – “Bisogna solo tornare a un intervento legislativo. Ho visto che ha una problematica del genere sta nascendo anche a Bologna e per questo insisto a dire che non è solo una questione milanese”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della firma del contratto sulla realizzazione del “Bosco della Musica” a Rogoredo a proposito della richiesta del Comitato Famiglie Sospese di un intervento legislativo nazionale per sbloccare i cantieri fermi dopo l’inchiesta sull’urbanistica milanese. Il primo cittadino ha poi aggiunto che “è difficile uscirne, se la Procura non mostra interesse a trovare una soluzione”.

