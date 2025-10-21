Ultime News

21 Ott 2025 Niente maltrattamenti e violenze
Assolto ex marito sotto accusa
21 Ott 2025 195 offerte di lavoro in settimana
A Crema Carrer Connections
21 Ott 2025 Settore primario, cresce fatturato
Il lattiero-caseario fa da traino
21 Ott 2025 Al via nuovi percorsi
dedicati ai caregiver
21 Ott 2025 Ladri alla scuola Bissolati
Rubata una cinquantina di tablet
Urbanistica, Sala “Non è una questione solo milanese”

MILANO (ITALPRESS) – “Bisogna solo tornare a un intervento legislativo. Ho visto che ha una problematica del genere sta nascendo anche a Bologna e per questo insisto a dire che non è solo una questione milanese”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della firma del contratto sulla realizzazione del “Bosco della Musica” a Rogoredo a proposito della richiesta del Comitato Famiglie Sospese di un intervento legislativo nazionale per sbloccare i cantieri fermi dopo l’inchiesta sull’urbanistica milanese. Il primo cittadino ha poi aggiunto che “è difficile uscirne, se la Procura non mostra interesse a trovare una soluzione”.

