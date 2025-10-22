Ultime News

22 Ott 2025 Cimitero, falchi in volo
per allontanare i piccioni
22 Ott 2025 "Storia nascosta del Sionismo"
Presentazione libro al Convegno
22 Ott 2025 Al Seminario lo spettacolo per
conoscere la storia di "Still I Rise"
22 Ott 2025 Un malore la causa del decesso
di questa mattina al supermercato
22 Ott 2025 L'ultimo saluto al maresciallo
Davide Fadenti: "Un uomo giusto"
Nazionali

Fitto: “Rilancio della competitività passa da economie locali”

(Adnkronos) – “Siamo convinti che il rilancio della competitività europea passi proprio da economie locali solide e dinamiche. È necessario rafforzare la nostra competitività, consolidare la coesione territoriale affinché nessuna regione resti indietro nel percorso di crescita ed innovazione”. Lo ha detto oggi il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, intervenendo in videomessaggio al Salone del Leasing 2025.  

“L’attuale scenario geopolitico ed economico, caratterizzato da una crescente complessità e da rapidi mutamenti, ci impone una riflessione profonda e azioni rapide per garantire all’Europa un futuro di solidità” ha poi concluso. 

