Ultime News

22 Ott 2025 Auto contro scooter: condanna
e patente sospesa per un anno
22 Ott 2025 Tribunale, calano cause civili
pendenti: -9% in tre anni
22 Ott 2025 “Giocare gli Sport per Apprendere”
Coinvolti quasi mille giovanissimi
22 Ott 2025 Compie 15 anni il primo
ristorante inclusivo cremonese
22 Ott 2025 Motori, musica, mostre alla sagra
autunnale di Grumello Cremonese
Nazionali

Flotilla, Garante apre procedimento di valutazione verso i sindacati per sciopero generale 3 ottobre

(Adnkronos) – Finisce sotto la lente del Garante lo sciopero generale proclamato lo scorso 3 ottobre in solidarietà con la Global Sumud Flotilla bloccata da Israele nelle acque antistanti Gaza.  

La Commissione di garanzia sugli scioperi – rende noto il Garante in un comunicato – con riferimento allo sciopero generale dello scorso 3 ottobre – proclamato da Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna, in risposta al blocco della navigazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana – ha deliberato “l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle organizzazioni sindacali proclamanti”.  

Il Garante, con il provvedimento già adottato lo scorso 2 ottobre, “aveva preventivamente segnalato, ai soggetti proclamanti, la violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90, ritenendo inconferente il richiamo all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo ‘nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori'”. 

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, nonché leader della Lega, Matteo Salvini, esprime “soddisfazione” per il procedimento di valutazione aperto del Garante sugli scioperi, a supporto della popolazione di Gaza e contro il blocco da parte di Israele della Global Sumud Flotilla. 

© Riproduzione riservata
