Viste le positive esperienze degli anni scorsi e tenuto conto degli importanti obiettivi che persegue, la Giunta, su proposta dell’assessore con delega allo Sport Luca Zanacchi, ha approvato l’edizione 2025-26 del progetto “Giocare gli Sport per Apprendere”. Si tratta di un progetto innovativo ed unico nel suo genere che mira a promuovere l’attività motoria nelle scuole primarie e per l’infanzia. Nato nel 2006, è promosso dal Comune, in particolare dall’Assessorato allo Sport, in collaborazione con il Panathlon Club Cremona.

L’edizione 2025-2026 partirà ufficialmente il 17 novembre prossimo nelle scuole primarie, mentre a gennaio 2026 si svolgerà nelle scuole per l’infanzia comunali. Nello specifico, i quattro Istituti Comprensivi cittadini saranno coinvolti con 11 plessi e 34 classi dalla prima alla terza (dove ancora non è previsto l’esperto di attività motoria), mentre le 9 scuole per l’infanzia comunali, grazie all’ormai collaudata sinergia tra il Settore Sport e il Settore Politiche Educative, parteciperanno con le sezioni “grandi/miste”, per un totale di quasi mille tra bambini e bambine.

Le attività saranno garantite grazie all’intervento di dieci realtà sportive cittadine che metteranno a disposizione i propri istruttori qualificati che, a turno, per un’ora a settimana (in totale 20 ore complessive per classe), garantiranno un approccio a diverse discipline sportive e all’attività motoria di base.

“Promuovere l’attività motoria nella fascia di età tra i 5 ed i 9 anni, favorire lo sviluppo psico-fisico, diffondere i principi di uguaglianza, inclusione, non discriminazione, fair play, promuovere lo sviluppo dell’aspetto relazionale ed implementare le competenze dei docenti curricolari attraverso l’interazione con gli istruttori sportivi. Sono questi gli obiettivi ormai consolidati di ‘Giocare gli Sport per Apprendere’, e anche nella nuova edizione si muoveranno insieme per raggiungerli il mondo dello sport, della scuola e naturalmente il Comune, confermando così l’importante lavoro di rete che si è riusciti a costruire negli anni”, così dichiara l’assessore allo Sport Luca Zanacchi.

