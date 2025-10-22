Ultime News

22 Ott 2025 Cremo, Audero: "Non manca
molto al mio rientro in campo"
22 Ott 2025 Auto contro scooter: era ubriaco
Condanna e via patente per un anno
22 Ott 2025 Tribunale, calano cause civili
pendenti: -9% in tre anni
22 Ott 2025 “Giocare gli Sport per Apprendere”
Coinvolti quasi mille giovanissimi
22 Ott 2025 Compie 15 anni il primo
ristorante inclusivo cremonese
Nazionali

Incidente elicottero in Val Pusteria, ricerche in corso

(Adnkronos) – Un incidente a un elicottero nella zona del Gruppo di Fanes in Val Pusteria (Bolzano) sta mobilitando tutti i mezzi di ricerca e soccorso a disposizione. Ignote per ora cause e dinamica dell’incidente. Sul posto uomini e mezzi dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino, Carabinieri e della Guardia di finanza. Alcuni degli elicotteri mobilitati in zona hanno visori notturni per operare in montagna col buio. 

