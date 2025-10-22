Ultime News

22 Ott 2025 Cremo, Audero: "Non manca
molto al mio rientro in campo"
22 Ott 2025 Auto contro scooter: era ubriaco
Condanna e via patente per un anno
22 Ott 2025 Tribunale, calano cause civili
pendenti: -9% in tre anni
22 Ott 2025 “Giocare gli Sport per Apprendere”
Coinvolti quasi mille giovanissimi
22 Ott 2025 Compie 15 anni il primo
ristorante inclusivo cremonese
Lagalla “Comune vicino al Palermo, collaboriamo per lo stadio”

PALERMO (ITALPRESS) – “La tifoseria è strettamente legata alla squadra, una squadra che si sta impegnando grazie a un lavoro societario estremamente rilevante. L’amministrazione comunale è non solo vicina alla società, ma con essa sta intensamente collaborando soprattutto nella prospettiva della ristrutturazione e riqualificazione dello stadio”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della conferenza stampa, al Teatro Politeama, di presentazione delle iniziative per i 125 anni del Palermo Fc.

