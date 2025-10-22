Ultime News

22 Ott 2025 Auto contro scooter: condanna
e patente sospesa per un anno
22 Ott 2025 Tribunale, calano cause civili
pendenti: -9% in tre anni
22 Ott 2025 “Giocare gli Sport per Apprendere”
Coinvolti quasi mille giovanissimi
22 Ott 2025 Compie 15 anni il primo
ristorante inclusivo cremonese
22 Ott 2025 Motori, musica, mostre alla sagra
autunnale di Grumello Cremonese
Mozzarella di bufala al top sul web, simbolo benessere e felicità

CASERTA (ITALPRESS) – La mozzarella di bufala campana Dop raggiunge un’audience digitale di 37 milioni di utenti. È quanto emerge dalle ricerche di Nomisma e Arcadia, presentate nella sede del Consorzio di Tutela nella Reggia di Caserta. Per la prima volta, sono state raccolte anche le emozioni che suscita la Bufala Campana: piacere, benessere, felicità e innamoramento sono le principali sensazioni vissute da chi degusta l’oro bianco in Europa.
