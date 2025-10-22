Mozzarella di bufala al top sul web, simbolo benessere e felicità





CASERTA (ITALPRESS) – La mozzarella di bufala campana Dop raggiunge un’audience digitale di 37 milioni di utenti. È quanto emerge dalle ricerche di Nomisma e Arcadia, presentate nella sede del Consorzio di Tutela nella Reggia di Caserta. Per la prima volta, sono state raccolte anche le emozioni che suscita la Bufala Campana: piacere, benessere, felicità e innamoramento sono le principali sensazioni vissute da chi degusta l’oro bianco in Europa.

