Naufragio al largo della Tunisia, morti 40 migranti

(Adnkronos) – Nuova tragedia dell’immigrazione al largo delle coste della Tunisia. Secondo quanto riferito all’Afp da un portavoce della procura della città di Mahdia, 40 migranti provenienti dall’Africa subsahariana – e tra loro alcuni minori – sono morti nel naufragio del barcone a bordo del quale si trovavano al largo di Salakta, villaggio sulla costa sudorientale della Tunisia non lontano da Mahdia. Altre 30 persone sono state soccorse.