L’Associazione 25 aprile organizza, il prossimo 28 ottobre, un evento-giornata di studio sul tema: Articolo 11 della Costituzione – proviamo a leggerlo dagli occhi dei bambini di Gaza.

Relatrice sarà Silvia Gison di Save the Children. L’evento si svolgerà a Cremona presso l’Aula Magna dell’Istituto A. Ghisleri, via Palestro 35 alle ore 16.30.

L’Associazione 25 Aprile ha scelto di aprire con questa iniziativa la dodicesima edizione (2025-‘26) del progetto Conoscere la Costituzione, formare alla cittadinanza, come momento di solidarietà, per capire e per approfondire le ragioni, le responsabilità, le dimensioni, della tragedia disumana, dell’azione di sterminio che ormai da due anni colpisce il popolo palestinese di Gaza, ad iniziare dai suoi figli, i bambini.

Secondo Save the Children in 23 mesi di guerra a Gaza quasi 20.000 bambini palestinesi sono stati uccisi, 43.000 feriti, 21.000 invalidati a vita. Solo pochi giorni fa l’Unicef affermava che “la diffusione della carestia sta avendo conseguenze devastanti per oltre 450.000 bambini già traumatizzati ed esausti da due anni di guerra incessante”.

Una tragedia che continua nonostante la tenue luce accesa da una tregua che tutti vogliamo continui e diventi permanente per aprire una speranza anche ai bambini di Gaza.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.

© Riproduzione riservata