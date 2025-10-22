Ultime News

22 Ott 2025 Nuovi insediamenti a Picenengo
Il 23 ottobre incontro pubbico
22 Ott 2025 Autonomia, Flash mob Lega al Pirellone
Vitari: "Più autonomia per sanità”
22 Ott 2025 All'Mdv nel week end esposto il
violino di Girolamo II Amati 1670
22 Ott 2025 Premio bontà Lidia Bittanti,
entro il 31 ottobre le segnalazioni
22 Ott 2025 Gruppo Casalasco da record:
800mila tonnellate di lavorato
Ambiente

Nuovi insediamenti a Picenengo
Il 23 ottobre incontro pubbico

Una passata iniziativa di sensibilizzazione del Comitato No Ceento realizzata a Picenengo

Assemblea pubblica per fare il punto sui nuovi previsti insediamenti che preoccupano i residenti di Picenengo e di Casanova del Morbasco. Si terrà domani 23 ottobre alle 18:30 presso l’oratorio di Picenengo, in via Fra Gherardo alla presenza di amministratori e tecnici comunali.

L’incontro ha lo scopo di aggiornare sullo stato di avanzamento delle procedure autorizzative per logistica in via Sesto e area commerciale tra via Sesto, via Picenengo e Paullese, oltre alla modifiche viabilistiche.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...