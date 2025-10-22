Assemblea pubblica per fare il punto sui nuovi previsti insediamenti che preoccupano i residenti di Picenengo e di Casanova del Morbasco. Si terrà domani 23 ottobre alle 18:30 presso l’oratorio di Picenengo, in via Fra Gherardo alla presenza di amministratori e tecnici comunali.

L’incontro ha lo scopo di aggiornare sullo stato di avanzamento delle procedure autorizzative per logistica in via Sesto e area commerciale tra via Sesto, via Picenengo e Paullese, oltre alla modifiche viabilistiche.

