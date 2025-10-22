Ultime News

22 Ott 2025 Auto contro scooter: condanna
e patente sospesa per un anno
22 Ott 2025 Tribunale, calano cause civili
pendenti: -9% in tre anni
22 Ott 2025 “Giocare gli Sport per Apprendere”
Coinvolti quasi mille giovanissimi
22 Ott 2025 Compie 15 anni il primo
ristorante inclusivo cremonese
22 Ott 2025 Motori, musica, mostre alla sagra
autunnale di Grumello Cremonese
Nazionali

Nuovo amore a ‘Ballando con le stelle’? Il feeling tra Rosa Chemical ed Erica Martinelli oltre la pista

(Adnkronos) – È nato un nuovo amore a ‘Ballando con le stelle’? Gli spettatori si chiedono da giorni se la chimica tra il concorrente Rosa Chemical e la ballerina Erica Martinelli vada oltre un buon feeling sulla pista da ballo. Ora i due hanno condiviso sui social network un video, con tanto di canzone romantica di sottofondo (‘Photograph’ di Ed Sheeran), in cui si mostrano complici e affettuosi, non solo sul set dello show. Passeggiate mano nella mano, abbracci, cibo condiviso, risate, carezze. 

Niente baci, nessun gesto che tolga definitivamente i dubbi agli spettatori. Potrebbe essere nata una splendida amicizia oppure qualcosa di più, di certo tra i due c’è grande sintonia. E se c’è qualcuno che crede che i due vogliano semplicemente cavalcare l’affetto del pubblico (“Tutta pubblicità”, scrivono su Instagram), la maggior parte dei fan sui social spera in una storia d’amore. E sotto il video commentano: “Finalmente”, “Vi auguro di essere una bella coppia, non solo nel ballo”, “Si fidanzeranno, se già non lo sono”.  

