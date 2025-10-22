Ultime News

Video Pillole

Palermo, le forze dell’ordine continuano il presidio dello Zen

PALERMO (ITALPRESS) – È in corso un massiccio intervento di presidio del territorio, da parte delle forze dell’ordine, nel quartiere “San Filippo Neri” di Palermo (Zen 1 e Zen 2). L’attività interforze condotta dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza vede l’impiego sul campo di, circa, circa 200 uomini dei Reparti territoriali e dei reparti organici, nonché l’ausilio di unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga dei Reparti speciali e del reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Occidentale” della Polizia di Stato.

tvi/mca3

